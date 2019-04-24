В Азербайджане завтра будет до 20 градусов тепла

24 апреля 2019 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами ожидается моросящий дождь, юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9, днем - 14-19, в Баку ночью - 7-9, днем - 16-18 градусов тепла.

Вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах страны ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 5-10, днем - 15-20 градусов тепла, в горах - ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 4-8 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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