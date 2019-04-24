В Азербайджане восстановлено движение на региональной автодороге

БАКУ /Trend/ - На проезжей части автомобильной дороги Гиркан-Дашдатюк-Билясяр Лянкяранского района нет серьезных проблем, движение восстановлено, сказал в среду Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

По его словам, в результате оползня, произошедшего на склоне вдоль дороги из-за сильных дождей, проезжую часть завалило грунтом: «Проезжая часть была расчищена, селевые воды подмыли часть дороги, поэтому ее необходимо укрепить. На территории работают сотрудники Агентства. В течение дня укрепительные работы завершатся. На проезжей части дороги, на асфальте никаких трещин нет».

Напомним, что накануне на последних шести километрах вышеназванной трассы произошел обвал на территории дороги, ведущей в села Ханбулан, Дашдатюк и Билясяр. В нескольких местах вдоль дороги произошли оползни.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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