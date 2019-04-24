Обнародован прогноз погоды в дни соревнований Формулы-1 в Баку

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в дни проведения соревнований Формулы-1 в Баку.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове 26 апреля ожидается переменная облачность, днем, преимущественно, без осадков. Будет дуть юго-западный ветер. Температура воздуха утром составит 11-13, днем - 15-20, вечером 14 градусов тепла.

27 апреля - преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха утром составит 11-13, днем - 17-20, вечером 15 градусов тепла.

28 апреля погода ожидается в основном без осадков, будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха утром составит 12-14, днем - 19-23, вечером 16 градусов тепла.

Отметим, что гонки Гран-при Азербайджана Формулы 1, которые в этом году получили название "Гран-при Азербайджана SOCAR", пройдут в Баку 26-28 апреля.

Напомним, что Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формула 1 еще на три года