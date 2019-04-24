Обнародован прогноз погоды в дни соревнований Формулы-1 в Баку

24 апреля 2019 22:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в дни проведения соревнований Формулы-1 в Баку.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове 26 апреля ожидается переменная облачность, днем, преимущественно, без осадков. Будет дуть юго-западный ветер. Температура воздуха утром составит 11-13, днем - 15-20, вечером 14 градусов тепла.

27 апреля - преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха утром составит 11-13, днем - 17-20, вечером 15 градусов тепла.

28 апреля погода ожидается в основном без осадков, будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха утром составит 12-14, днем - 19-23, вечером 16 градусов тепла.

Отметим, что гонки Гран-при Азербайджана Формулы 1, которые в этом году получили название "Гран-при Азербайджана SOCAR", пройдут в Баку 26-28 апреля.

Напомним, что Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формула 1 еще на три года

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана «Формулы 1» состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.
Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека 13 метров, самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

Наибольшее число зрителей, посещающих Азербайджан для просмотра гонок Гран При, прибывает из России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАЭ и Финляндии.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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