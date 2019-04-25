Бакинское кафе наказали из-за кошки, евшей мясо с вертела (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Некоторое время назад в СМИ и социальных сетях были распространены фотографии, на которых кошка ест мясо с вертела аппарата для приготовления донера (ближневосточное блюдо) в ресторане "Kafe Park", расположенного на ул. Ага Нейматуллы в Наримановском районе Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности.

Факт был расследован Агентством, был проведен осмотр объекта общепита, в ходе которого выяснилось, что участок по приготовлению донера, построенный во дворе кафе из легких металлоконструкций, зал для обслуживания посетителей не соответствуют требованиям нормативно-технических документов.

В ходе осмотра также было выявлено, что условия хранения сырья, используемого для приготовления различных мучных изделий (гутабов и пирожков) на объекте общепита, не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

С учетом вышеизложенного, было принято решение принять ограничительную меру в отношении работы объекта предпринимательства, осуществляющего незаконную деятельность. Предприниматель был проинформирован о конкретных мерах, которые должны быть выполнены для устранения нарушений закона.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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