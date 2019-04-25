В отелях Азербайджана сократилось количество ночевок

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года в отелях Азербайджана зарегистрировано 545,4 тысячи ночевок, что на 6,4 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг Trend.

Число ночевок иностранцев и лиц без гражданства уменьшилось на 14,1 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 377,7 тысячи (69,3 процента от общего числа ночевок).

Так, на граждан ОАЭ пришлись 15,1 процента ночевок, 13,1 процента на граждан России, 7,1 процента – Ирана, 6, 1 процента – Турции, 5,9 процента – Индии, 5,5 процента – Саудовской Аравии, 3,9 процента – Кувейта, 2,9 процента – Великобритании, 2,6 процента – Пакистана, 2,3 процента – Катара, 2,1 процента – Израиля, два процентов – Ирака, один процент – США, 1,7 процента – Казахстана, 1, 3 процента – Омана, 1,1 процента - Украины, 0,9 процента – Германии, 0,7 процента – Бахрейна, 23,8 процента – на граждан других стран.

В отелях Баку было зарегистрировано 77,5 процента ночевок иностранцев и лиц без гражданства, в Габале - 5,7 процента, в Гусаре - 4,6 процента, в Нахчыванской АР - 4,3 процента, в Нафталане - 3,8 процента, в Губе - 1,7 процента, в Гяндже - 0,6 процента, а на отели в других городах и районах страны пришлось 1,8 процента ночевок.

Количество ночевок со стороны граждан Азербайджана составило 167,7 тысячи, увеличившись на 14,6 процента в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Доходы отелей в январе-марте текущего года сократились на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 71,3 миллиона манатов. В частности, 62,3 процента доходов были получены от услуг по предоставлению номеров, 25 процентов – от услуг по продаже питания, включая напитки, 3,9 процента – от лечебных и оздоровительных услуг, 8,8 процента – от оказания других услуг.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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