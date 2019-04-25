Арена гимнастики в Баку большая и красивая – испанские спортсменки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Испанские спортсменки Клара Эскуэрдо и Виктория Гуадриллеро Редондо, участвующие Кубке мира по художественной гимнастике в составе команды в групповых упражнениях очарованы Национальной ареной гимнастики в Баку, об этом спортсменки сказали в четверг Trend.

"Мы были в Азербайджане два года назад, участвовали в Кубке мира. Нам очень нравится город Баку, и конечно, Арена гимнастики. Она - большая и красивая, здесь очень комфортно. Для тренировок созданы все необходимые условия, много ковров, это удобно", - отметила Клара Эскуэрдо.

Гимнастики подчеркнули, что тренировки перед соревнованием проходят хорошо, и они надеются на удачные выступления на Кубке.

"Мы стараемся и хотим занять хорошие места. Все соперники сильные, хотя основными считаем гимнасток из Болгарии и Италии", - сказала Виктория Гуадриллеро Редондо.

Кубок мира по художественной гимнастике пройдет в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля.

В Кубке мира примут участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представят Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В рамках Кубка 26 апреля состоятся квалификационные соревнования в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях пятью мячами. 27 апреля пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе с булавами и лентами, а также квалификации команд в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав)

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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