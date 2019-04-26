Пилот команды Racing Point: Очень нравится бакинская трасса

БАКУ /Trend/ - Бакинская трасса мне очень нравится, нужно воспользоваться ее возможностями.

Об этом, как передает Trend, в ходе пресс-конференции сказал пилот команды Racing Point Лэнс Стролл.

Стролл отметил, что он с нетерпением ждем выхода на трек Баку.

"Впервые в Баку я вышел на пьедестал в 2017 году. Вообще мне очень нравится городская трасса, в Баку тоже очень хороший трек для соревнований", - сказал пилот.

По его словам, повороты довольно сложные, очень много поворотов под прямым углом и поэтому пилоты должны показать свое мастерство: "Стены очень близки к трассе. Одним словом у пилотов нет права на ошибку".

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

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Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека 13 метров, самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Рауф Гулиев)

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