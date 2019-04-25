В центре Баку обновляется дорожная разметка

БАКУ /Trend/ - В Баку на ул. Мехти Гусейна, Теймура Эльчина, Михаила Лермонтова и Истиглалият, а также на проспектах Строителей, Нариманова, Парламента, Гусейн Джавида и вокруг парка Гусейн Джавида 25, 26 и 27 апреля с 22:00 до 06:00 будет наноситься дорожная разметка, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Просьба к водителям быть внимательными на этих улицах и проспектах, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.

(Автор,: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.