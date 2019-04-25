Национальная арена гимнастики в Баку - одна из моих любимых гимнастических площадок - канадская спортсменка

25 апреля 2019 18:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Канадская гимнастка Кэтрин Учида, участвующая в Кубке мира по художественной гимнастике в Баку осталась довольна проведенной тренировкой перед соревнованиями. Об этом Trend спортсменка сказала в четверг.

"Сегодняшняя тренировка прошла хорошо. Правда, я допустила некоторые ошибки, но хорошо, что я сделала их сейчас, а не в ходе соревнования. Мой самый любимый предмет - мяч, потому что упражнения с ним в комбинации с музыкой у меня хорошо получаются", - подчеркнула гимнастка.

Канадская спортсменка отметила, что на соревнованиях Кубка мира постарается выполнить свою программу без ошибок.

"Не знаю, каких результатов добьюсь, но постараюсь выполнить программу на соревнованиях чисто. Посмотрим какие оценки получу от судейской коллегии", - сказала она.

Кэтрин Учида не раз приезжала в Баку и на сборы и соревнования, поэтому Национальная арена гимнастики является одной из ее любимых гимнастических площадок.

"Люблю Национальную арену гимнастики в Баку, тут очень быстро адаптируешься. Созданы очень хорошие условия, здесь спокойно выступаешь", - добавила она.

Кубок мира по художественной гимнастике состоится в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля.

В Кубке мира примут участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представят Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В рамках Кубка 26 апреля состоятся квалификационные соревнования в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях пятью мячами. 27 апреля пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе с булавами и лентами, а также квалификации команд в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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