На Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан стартовали свободные заезды F2 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Стартовали свободные заезды F2 в рамках Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан, который сегодня начался в Баку, сообщает в пятницу Trend.

Свободные заезды продолжатся 45 минут.

Отметим, что на Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан на городской трассе за первенство борьбу поведут десять команд, в каждой из которой представлены два пилота.

Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года. На этих гонках пилот команды "Williams" Валттери Боттас поставил рекорд в 378 км/ч.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.