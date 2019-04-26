В Баку в продажу поступили билеты на 37-й ЧМ по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Сегодня в продажу поступили билеты на 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку 16-22 сентября, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Спустя 14 лет Баку вновь примет Чемпионат мира по художественной гимнастике.

В Национальной арене гимнастики в течение 7 дней будут выступать как индивидуальные гимнастки, так и команды в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье, а также будут оглашены имена лучших в командном зачете.

Отметим, что этот Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские Игры-2020.

Данный чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. Топ-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум 2 гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию.

На чемпионате этого года топ-5 лучших команд в групповых упражнениях получат шанс выступить в Токио по баллам, набранным в многоборье.​

Торжественная церемония открытия чемпионата пройдет 16 сентября.

Билеты можно приобрести в кассах Арены, торговых центрах “28 Mall” и “Ganjlik Mall”, а также онлайн (https://ticketing.mga.az/).

Цена билетов - 10, 15 и 20 манатов.

Напомним, что сегодня стартует ставший уже традиционным Кубок мира по художественной гимнастике с участием 38 стран.

После него 16-19 мая азербайджанские гимнастки выступят на Чемпионате Европы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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