В Баку в продажу поступили билеты на 37-й ЧМ по художественной гимнастике

26 апреля 2019 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в продажу поступили билеты на 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку 16-22 сентября, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Спустя 14 лет Баку вновь примет Чемпионат мира по художественной гимнастике.

В Национальной арене гимнастики в течение 7 дней будут выступать как индивидуальные гимнастки, так и команды в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье, а также будут оглашены имена лучших в командном зачете.

Отметим, что этот Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские Игры-2020.

Данный чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. Топ-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум 2 гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию.

На чемпионате этого года топ-5 лучших команд в групповых упражнениях получат шанс выступить в Токио по баллам, набранным в многоборье.​

Торжественная церемония открытия чемпионата пройдет 16 сентября.

Билеты можно приобрести в кассах Арены, торговых центрах “28 Mall” и “Ganjlik Mall”, а также онлайн (https://ticketing.mga.az/).

Цена билетов - 10, 15 и 20 манатов.

Напомним, что сегодня стартует ставший уже традиционным Кубок мира по художественной гимнастике с участием 38 стран.

После него 16-19 мая азербайджанские гимнастки выступят на Чемпионате Европы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Роль Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в достижении страной многочисленных спортивных побед неоценима - замминистра
Общество 12:19
Азербайджанские акробаты заняли 8-е место на Кубке мира в Бельгии
Общество 16 апреля 13:49
Азербайджанские гимнастки выступили на Кубке мира в Болгарии
Общество 15 апреля 09:21
Азербайджанские гимнасты выступили на Кубке мира в Португалии
Общество 2 апреля 10:00
Азербайджанские гимнасты завоевали "серебро" Гран-при по художественной гимнастике
Общество 1 апреля 00:30
Азербайджанская гимнастка завоевала две бронзовые медали на турнире во Франции
Общество 25 марта 12:38
Лента новостей
Начался первый свободный заезд на Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ФОТО))
Общество 13:30
В Лондоне презентован сборник на английском языке "Cry" про Карабах (ФОТО)
Культура 13:26
Нацвалюта Казахстана снова подешевела к доллару
Финансы 13:22
Казахстан и Россия создадут СП по производству тракторов
Бизнес 13:19
В Баку прошла первая автограф-сессия пилотов Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан
Общество 13:15
Корпорация «Аккорд» примет участие в строительстве отеля на территории бульвара в Баку
Бизнес 13:11
Армения не открыла архивы 1915 года – МИД Турции
Турция 13:10
В Баку проходит Кубок мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 13:09
В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 13:08