В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)

26 апреля 2019 13:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Состоялся парад флагов стран, участвующих в Кубке мира.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Кубок мира по художественной гимнастике пройдет в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В нем примут участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представят Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе и среди команд в групповых упражнениях. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий балл за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Джейхун Алекперов)

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