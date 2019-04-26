В Баку прошла первая автограф-сессия пилотов Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан

26 апреля 2019 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку прошла первая автограф-сессия пилотов Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан, сообщает в пятницу Trend.

Автограф-сессия прошла в F1 Фан-зоне на территории Приморского бульвара.

В первой сессии пилоты команд Red Bull Racing, Scuderia Ferrari и Renault встретились с любителями гонок и дали автографы.

Следующие автограф-сессии пройдут 27 и 28 апреля. Так, завтра будет состоится автограф-сессия пилотов команд Alfa Romeo и Mercedes, 28 апреля – Williams, Racing Point, McLaren, Haas и Toro Rosso.

Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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