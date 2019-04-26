Зал Национальной арены гимнастики в Баку - потрясающий – зритель из Турции

БАКУ /Trend/ - Зрительница Кубка мира по художественной гимнастике Хусния Озджан, приехавшая из Турции, восхищена тем, как в Баку проходят соревнования.

«Мы приехали из Турции, наша дочь - Зейнеп Озджан принимает участие в соревнованиях Кубка. В прошлом году мы ездили в Москву поддержать дочь на международных соревнованиях, которые были отбором на Юношеские Олимпийские игры, и считаю, что в Баку соревнования организованы более профессионально. Кстати, это подтверждает и наша дочь», - сказала Trend в пятницу Хусния Озджан.

Она отметила, что зал Национальной арены гимнастики – потрясающий. "Мы взволнованы тем, что находимся здесь", - добавила Озджан.

Говоря о шансах своей дочери завоевать медаль на Кубке мира в Баку, Хусния Озджан пожелала удачи всем спортсменкам, участницам соревнований.

«Мы счастливы наблюдать за соревнованиями. Пусть все гимнастки выступят хорошо», - сказала гостья из Турции.

Она также подчеркнула, что покорена азербайджанским гостеприимством.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира примут участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представят Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе и среди команд в групповых упражнениях. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий балл за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева)

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