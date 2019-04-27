МГИМО примет на бесплатное обучение трех абитуриентов из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Московский государственный институт международных отношений министерства иностранных дел (МГИМО) России объявил набор студентов из Азербайджана на 2019-2020 учебный год.

Как сообщает Trend, со ссылкой на Государственный экзаменационный центр Азербайджана, абитуриенты, желающие участвовать в конкурсе, должны пройти регистрацию в период с 29 апреля по 8 мая (за исключением суббот и воскресений) в организованной в Центре комиссии по приему документов.

(Адрес: Баку, Ясамальский район, улица Микаила Мушфига 1М)

Абитуриенты лично должны подать в комиссию следующие документы:

1. Выпускники предыдущих лет - оригинал и копию документа о среднем образовании (выпускники 2019-го года - справку об учебе в выпускном классе и оценки за последние полтора года);

2. Удостоверение личности;

3. Военный билет или свидетельство призывника.

Правом участия в конкурсе обладают граждане Азербайджана, в возрасте, по состоянию на восьмое мая 2019 года, менее 19 лет, сдающие в Центре приемные экзамены отдельно, с оценками в аттестате (выпускники текущего года - за первое полугодие) четыре и пять.

Студенты высших учебных заведений и их выпускники участвовать в конкурсе права не имеют

Для желающих участвовать в конкурсе, 11 мая в Центре будут организованы отдельные приемный экзамен на русском языке.

Абитуриенты, желающие участвовать в конкурсе по специальностям: международные отношения, регионоведение, экономическим специальностям, должны сдавать вступительные экзамены по русскому языку, математике, истории Азербайджана, географии и иностранному языку, а по специальностям: правоведение, журналистика, реклама и связи с общественностью - русский язык, литература, математика, история, иностранный язык.

К собеседованию допускаются абитуриенты, набравшие 500 и более баллов, при этом, относительная оценка по иностранному языку должна быть не менее 50 баллов.

Собеседования пройдут в Государственном экзаменационном центре 13 и 14 мая.

Кандидатуры трех абитуриентов, получивших наиболее высокие оценки на конкурсе, будут представлены в МГИМО, на предмет получения бесплатного образования.

Второй этап конкурса, состоится в Москве пятого и девятого июля. На этом этапе, соискатели будут сдавать экзамены по русскому и еще одному иностранному языку, вне зависимости от выбранного ими факультета и на внеконкурсной основе.

Информация о содержании экзаменов второго этапа, образцы заданий и другая полезная информация доступна на сайте МГИМО - www.mgimo.ru.

Принятые лица обязаны представить следующие документы:

1. Документ о среднем образовании и его нотариально заверенный в Российской Федерации или в консульстве РФ в Азербайджане перевод

2. Копия национального паспорта

3. 12 матовых черно-белых фотографий, размером три на четыре сантиметра

4. Медицинская справка с указанием хронических заболеваний

5. Флюорограмма грудной клетки

6. Справка с печатью медицинского учреждения о сделанных прививках (столбняк, дифтерия, туберкулез), с указанием дат

7. Результаты анализов на сифилис и гепатит «B»

8. Международный сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции

(Автор: Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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