Очень понравилась публика в Баку - гимнастка из Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Очень понравилась публика, пришедшая поболеть за спортсменок на Кубок мира по художественной гимнастике. Об этом в пятницу сказала Trend гимнастка из Узбекистана Екатерина Фетисова.

«Зрители очень активно поддерживают, подбадривают гимнасток, переживают буквально за всех. Что касается моего выступления, то я могла бы показать и лучший результат», - сказала спортсменка.

Екатерина Фетисова добавила, что ей понравился зал Национальной арены гимнастики.

«В Национальной арене гимнастики в Баку очень красиво, для нас созданы хорошие условия, все удобно и комфортно», - подчеркнула она.

Отметим, что в пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики проходят соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день соревнований проходят квалификации в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях с пятью мячами.