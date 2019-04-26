Очень понравилась публика в Баку - гимнастка из Узбекистана

26 апреля 2019 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Очень понравилась публика, пришедшая поболеть за спортсменок на Кубок мира по художественной гимнастике. Об этом в пятницу сказала Trend гимнастка из Узбекистана Екатерина Фетисова.

«Зрители очень активно поддерживают, подбадривают гимнасток, переживают буквально за всех. Что касается моего выступления, то я могла бы показать и лучший результат», - сказала спортсменка.

Екатерина Фетисова добавила, что ей понравился зал Национальной арены гимнастики.

«В Национальной арене гимнастики в Баку очень красиво, для нас созданы хорошие условия, все удобно и комфортно», - подчеркнула она.

Отметим, что в пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики проходят соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день соревнований проходят квалификации в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях с пятью мячами.

Кубок мира по художественной гимнастике продлится в Национальной арене гимнастики в Баку до 28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе и среди команд в групповых упражнениях. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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