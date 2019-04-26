Художественная гимнастика в Азербайджане успешно развивается - тренер сборной Республики Корея

БАКУ /Trend/ - Условия, созданные на Кубке мира по художественной гимнастике, нам очень нравятся. Об этом сказала в пятницу Trend тренер сборной Республики Корея по художественной гимнастике Евгения Герцикова.

«На соревновании много волонтеров, которые помогают, трепетно относятся к любой просьбе в любых вопросах. Условия, созданные для гимнастов и тренеров, хорошие, много разминочных ковров, красивая соревновательная арена», - добавила она.

Тренер подчеркнула, что на соревнованиях в Баку участвуют две гимнастки, представляющие Республику Корея.

«Соревнования еще не закончились, поэтому я воздержусь от комментариев по результатам. Мы продолжаем работать дальше. Поскольку в этом году Чемпионат мира по художественной гимнастики будет проходить в Баку, считаю, что на Кубке собрались практически все гимнастки, претендующие на выступления на Чемпионате, так что уровень соревнований очень высокий», - отметила тренер.

Евгения Герцикова также добавила, что художественная гимнастика в Азербайджане успешно развивается, а азербайджанские гимнастки - очень перспективные.

Отметим, что в пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики проходят соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день соревнований проходят квалификации в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях с пятью мячами.

Кубок мира по художественной гимнастике продлится в Национальной арене гимнастики в Баку до 28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе и среди команд в групповых упражнениях. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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