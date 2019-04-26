В Баку стартовала квалификация FIA Formula-2

26 апреля 2019 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку стартовал квалификационный тур автогонок в классе FIA Formula-2 в рамках Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан, сообщает в пятницу Trend.

В гонках F2 борьбу за первенство ведут 10 команд, в каждой из которых представлены два пилота.

В гонках, проводимых в рамках Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан, сначала прошла сессия свободных заездов.

В заезде, который проходил в условиях напряженной борьбы, пилот команды "UNI-Virtuosi" Лука Гиотто опередил всех своих соперников.

Второй лучший результат показал Нобухару Мацушита от команды "Carlin", третий результат закрепился за гонщиком "MP Motorsport" Джорданом Кингом.

Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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