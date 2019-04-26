Арена гимнастики в Баку очень большая, она мне напоминает театр – итальянская гимнастка

26 апреля 2019 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Итальянская гимнастка Александра Аджурджукулезе, участвующая в Кубке мира по художественной гимнастике в Баку осталась довольна своим выступлением в ходе квалификации в упражнениях с обручем и мячом, об этом спортсменка сказала в пятницу Trend.

«В ходе выступления допустила мелкие ошибки, но в целом мне понравилось, как я выполнила программу. Это мой второй визит в Азербайджан, я участвовала здесь в Кубке мира в прошлом году», - отметила Аджурджукулезе.

Итальянская гимнастка добавила, что Национальная арена гимнастики в Баку вызывает у нее чувство восторга.

«Арена гимнастики в Баку очень большая, она мне напоминает театр, а я люблю театр, поэтому мне очень нравится выступать здесь», - подчеркнула итальянская спортсменка.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 26 по 28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представят Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первый день соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях пятью мячами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Магсуд Фарзуллаев: Кубок мира по художественной гимнастике в Баку пройдет интересно
Общество 16:12
Очень понравилась публика в Баку - гимнастка из Узбекистана
Общество 15:02
В Баку проходит Кубок мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 13:09
Роль Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в достижении страной многочисленных спортивных побед неоценима - замминистра
Общество 12:19
Основная групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике снялась с Кубка мира
Общество 24 апреля 21:02
Мариана Василева: Счастлива, что сборная Азербайджана наконец-то взяла медаль на домашней арене
Общество 29 апреля 2018 17:48
Лента новостей
Трамп заявил, что США не платили КНДР за лечение Уормбиера
В мире 16:35
Сотни инвалидов-чернобыльцев в Азербайджане получат материальную помощь от государства
Общество 16:25
Производитель минеральной воды в Азербайджане увеличит объемы экспорта в страны СНГ
Бизнес 16:24
Итальянец попытался выйти из летящего самолета
В мире 16:21
Магсуд Фарзуллаев: Кубок мира по художественной гимнастике в Баку пройдет интересно
Общество 16:12
Трамп оценил соперников на президентских выборах 2020 года
В мире 16:04
Активы SOFAZ впервые за 20 лет превысили $40 млрд
Бизнес 16:02
В Баку стартовала квалификация FIA Formula-2
Общество 16:02
Повлияет ли на TAP продление газового контракта между Италией и Алжиром?
Энергетика 15:56