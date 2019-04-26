В Баку стартовала вторая сессия свободных заездов в рамках Гран При Формула 1 SOCAR Азербайджан (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках Гран При Формула 1 SOCAR Азербайджан стартовала вторая сессия свободных заездов, сообщает в пятницу Trend.

Гонки, проходящие в столице Азербайджана уже в четвертый раз с 2016 года, продолжатся до 28 апреля.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека 13 метров, самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг».

АМИ Trend представляет читателям прямую трансляцию гонок.

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