В Баку стартовала вторая сессия свободных заездов в рамках Гран При Формула 1 SOCAR Азербайджан (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках Гран При Формула 1 SOCAR Азербайджан стартовала вторая сессия свободных заездов, сообщает в пятницу Trend.
Гонки, проходящие в столице Азербайджана уже в четвертый раз с 2016 года, продолжатся до 28 апреля.
Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека 13 метров, самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг».
АМИ Trend представляет читателям прямую трансляцию гонок.
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