В Баку начинается второй день международных гонок Гран При Формулы 1

27 апреля 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку начинается второй день международных гонок Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан.

Как сообщает Trend, на Бакинском городском кольце вначале состоится парад болидов Формулы 2, затем начнется первая сессия заездов. Кроме этого, на бакинском треке пройдет третья сессия свободных заездов и квалификационный тур Формулы 1. Будут соревноваться 10 команд в составе двух пилотов каждая. Среди них такие кумиры любителей гонок, как Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен и Макс Ферстаппен. Четвертое пришествие Формулы 1 в Баку продолжится до 28 апреля.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

В 2016-м году в Баку пилот команды "Williams" установил скоростной рекорд Формулы 1 - 378 километров в час.

Больше всего болельщиков Формулы 1 приехало из России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАЭ и Финляндии.

(Автор:Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов)

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