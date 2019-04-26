У Азербайджана очень сильные гимнастки - молдавская спортсменка

26 апреля 2019 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Аура в Национальной арене гимнастики в Баку положительная, публика встречает тепло, сказала в пятницу Trend молдавская гимнастка Елизавета Ямпольская.

«Немного страшно было выходить на ковер, учитывая большой масштаб соревнований и зала, ощущаешь огромную ответственность», - добавила она.

Гимнастка рассказала, что не совсем довольна, тем как выполнила упражнение с обручем.

«Выступление могло бы быть лучше. Хотя у меня нет любимого предмета, ко всем отношусь одинаково, но, наверное, легче всего выступать с булавами. Надеюсь, что во второй соревновательный день все пройдет хорошо», - сказала Ямпольская.

Спортсменка подчеркнула, что лично не знакома с азербайджанскими гимнастками, но видела их выступления.

«У вас очень сильные гимнастки, думаю, что они могут попасть в финал», - отметила спортсменка из Молдовы.

Отметим, что в пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики проходят соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день соревнований проходят квалификации в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях с пятью мячами.

Кубок мира по художественной гимнастике продлится в Национальной арене гимнастики в Баку до 28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе и среди команд в групповых упражнениях. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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