Соревнования Кубка мира по художественной гимнастике в Баку проходят на самом высоком уровне – посол Кубы (ФОТО)

26 апреля 2019 18:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Соревнования Кубка мира по художественной гимнастике в Баку проходят на самом высоком уровне. Об этом Trend сказал в пятницу чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Азербайджане Альфредо Ньевес Портуондо.

«Я присутствовал в Национальной арене гимнастики во время проведения в Баку Чемпионата мира по дзюдо, на котором наша команда завоевала серебряные медали. Но за соревнованиями по художественной гимнастике наблюдаю здесь впервые. Сборная Кубы по художественной впервые участвует на соревнованиях в Баку. Наши гимнастки и тренер отмечают, что организация соревнований великолепная, что здесь прекрасные условия. Все проходит на самом высоком уровне», - добавил дипломат.

Посол Республики Куба в Азербайджане выразил признательность Федерации гимнастики Азербайджана за созданные условия и предоставленную возможность кубинским гимнастам продемонстрировать свои умения.

«Наша команда – молодая, и у гимнасток большое желание тренироваться и достигать успехов в спорте. Но, самое главное это опыт, который они приобретут в Баку», - сказал посол.

Отметим, что в пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день соревнований проходят квалификации в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях с пятью мячами.

Кубок мира по художественной гимнастике продлится в Национальной арене гимнастики в Баку до 28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе и среди команд в групповых упражнениях. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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