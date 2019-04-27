Программа второго дня гонок Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан

27 апреля 2019 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку стартует второй день Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан, сообщает в субботу Trend.

В сегодняшней программе парад болидов пилотов F2 и первая гонка пилотов F2.

Кроме того, на бакинской трассе состоится третья сессия свободных заездов F1 и квалификация.

Также болельщики могут поучаствовать в автограф-сессии пилотов команд Alfa Romeo и Mercedes.

Фан Зона открывается

10:00

Парад пилотов F2

10:20

На трассе

10:50

Автограф сессия - Alfa Romeo

12:00

F1 Фан-зона

12:20

Первая гонка F2

12:00

F1 На трассе

13:05

Автограф сессия - Mercedes

12:20

F1 Фан-зона

12:40

F1 третья сессия свободных заездов

14:00

На трассе

15:00

Сессия Вопросов и Ответов

15:30

F1 Фан-зона

16:00

F1 Квалификация

17:00

На трассе

18:00

Открывается вход в Crystal Hall

18:30

Crystal Hall

DJ Mendoza

19:30

Crystal Hall

Открываются ворота на трассу

19:30

На Трассе

Концерт Rilaya

20:20

Crystal Hall

Концерт Jessie J

21:00

Crystal Hall

Фан-Зона закрывается

22:00

Вся Фан-зона

Crystal Hall закрывается

23:30

Crystal Hall

На городской трассе будут соревноваться десять команд, в каждой из которой представлены два пилота.

Среди них такие знаменитые пилоты, как Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Рейкконен, Макс Ферстаппен.

Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

Смотреть Гран При Азербайджана больше всего приезжают граждане России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАО и Финляндии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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