С выпускных экзаменов в Азербайджане удалены свыше 30 абитуриентов – экзаменационный центр

27 апреля 2019 11:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С выпускных экзаменов, проведенных седьмого, 14 и 21 апреля в Азербайджане, были выведены 31 абитуриентов, экзаменационные результаты которых были аннулированы, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

В Центре сообщили, что причины удаления абитуриентов с экзаменов были связаны с тем, что некоторые из них поменялись вопросниками, пришли на экзамен с мобильными телефонами и т.д.

Кроме того, известен результат предварительного расследования, связанного с тем, что по окончанию выпускного экзамена, проведенного седьмого апреля, в социальной сети была размещена фотография вопросника. Подробная информация об этом будет дана на следующей неделе в понедельник.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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