В Баку началась первая гонка F2 Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан стартовала первая гонка F2, сообщает в субботу Trend.

В гонках F2 соревнуются десять команд, в каждой, из которых представлены два пилота.

Отметим, что в последней квалификации F2 победителем стал пилот команды "Carlin" Нобухару Мацушита, представитель команды "ART Grand Prix" Ник де Врайс стал вторым, а пилот "UNİ-Virtuosi" Лука Гиотти занял третье место.

Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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