В воскресенье в Баку до 21 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается малооблачная погода, без осадков, южный ветер временами будет усиливаться, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем 17-21, в Баку ночью 12-14, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 40-50 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых предгорных районах ожидаются грозы, кратковременные локальные дожди, возможен град. Ночью и утром местами туман, ветер западный.

Ночью 7-12, днем 21-26, в горах ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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