Три пилота F2 остановили гонки из-за аварии в Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В первой гонке F2, проводимой сегодня в рамках Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан, произошли три аварии подряд, сообщает в субботу Trend.

Аварии совершили пилот "UNİ-Virtuosi" Гунью Жу, женщина-пилот команды "BWT Arden" Татьяна Гальдерон и пилот команды "Сarlin" Луиз Делетраз.

Двое из пилотов допустили ошибки в маневрах, столкнувшись с впереди едущим болидом, а затем с барьером безопасности. Третий пилот потерял управление, и врезался в барьер.

Болиды всех троих пилотов были эвакуированы с трассы, и они остановили гонки.

Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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