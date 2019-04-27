Три пилота F2 остановили гонки из-за аварии в Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ФОТО)

27 апреля 2019 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первой гонке F2, проводимой сегодня в рамках Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан, произошли три аварии подряд, сообщает в субботу Trend.

Аварии совершили пилот "UNİ-Virtuosi" Гунью Жу, женщина-пилот команды "BWT Arden" Татьяна Гальдерон и пилот команды "Сarlin" Луиз Делетраз.

Двое из пилотов допустили ошибки в маневрах, столкнувшись с впереди едущим болидом, а затем с барьером безопасности. Третий пилот потерял управление, и врезался в барьер.

Болиды всех троих пилотов были эвакуированы с трассы, и они остановили гонки.

Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Определились победители F2 в рамках Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ФОТО)
Общество 13:52
В Баку началась первая гонка F2 Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ФОТО)
Общество 12:16
Программа второго дня гонок Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан
Общество 10:17
Сколько тратят туристы, приезжающие на Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан?
Общество 09:56
В Баку начинается второй день международных гонок Гран При Формулы 1
Общество 08:00
Определилась первая «тройка» второго свободного заезда гонок Формулы 1 в Баку
Общество 26 апреля 20:06
Лента новостей
Определились победители F2 в рамках Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ФОТО)
Общество 13:52
Более 280 документов на $64 млрд подписаны на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине
В мире 13:52
В воскресенье в Баку до 21 градуса тепла
Общество 13:47
Национальная арена гимнастики в Баку превосходная – зрительница
Общество 13:21
В Азербайджане стартовал просветительский проект "Врачи словами родителей" (ФОТО)
Социум 13:13
Ариф Рагимов: Гран при Азербайджана - сложнейшая в Формуле 1
Азербайджан 13:05
На футбольном матче в Иране пострадали сотни человек, есть погибший (ВИДЕО)
Общество 12:40
На границе с КНДР жители Южной Кореи образовали живую цепь протяженностью 500 км
В мире 12:34
В Шотландии среди населения растет поддержка идеи независимости от Лондона
В мире 12:31