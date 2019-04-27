Соперницы на Кубке мира в Баку сильные – итальянская гимнастка

27 апреля 2019 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Соперницы на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку сильные, сказала в субботу Trend итальянская гимнастка Милена Балдассарри.

«Сегодня выступила лучше, чем на прошлых соревнованиях, заметила, что некоторые элементы получились точнее. Соперники на Кубке мира в Баку - сильные, и поэтому нужно больше работать, чтобы добиться хороших результатов», - сказала итальянская гимнастка.

Милена Балдассарри уже второй год приезжает на соревнования в Баку, и остается очень довольна организацией соревнований.

«Мне нравится выступать в Национальной арене гимнастики, зал красивый, все организовано на высоком уровне», - добавила спортсменка.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе с булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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