Болельщики из регионов Азербайджана на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)

27 апреля 2019 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Художественная гимнастика в Азербайджане по праву считается одним из самых излюбленных видов спорта.

Усилиями Федерации гимнастики Азербайджана в стране созданы все условия для развития этого вида спорта. Большой интерес к гимнастике проявляют не только жители столицы, но и регионов республики. Благодаря проводимым мероприятиям азербайджанцам с юных лет прививают любовь к спорту и здоровому образу жизни.

В эти дни в Баку проходит Кубок мира по художественной гимнастике и посмотреть выступления спортсменок пришли болельщики из разных уголков страны.

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