Сегодня в Азербайджане проводится приемный экзамен

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит первый этап приемного экзамена по I,II,III и IV группам специальностей для выпускников прошлых лет, а также вступительные экзамены в высшие учебные заведения по V группе и в средние специальные учебные заведения на базе полного среднего образования (11 классов), сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гекчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.

В некоторых зданиях для подтверждения личности участников экзаменов будет использоваться технология "Face Recognition" (распознавание лица).

На экзаменах предусмотрено участие 20180 человек (Баку - 9435, Нахчывань - 958, Гянджа - 2608, Шеки - 1037, Барда - 1339, Гекчай - 848, Ширван - 1308, Лянкярань - 1565, Хачмаз - 1055).

Для управления экзаменами были выделены 44 общих руководителя экзаменами, 145 руководителей экзаменами, 1665 преподавателей-наблюдателей, 44 представителя зданий.

Отметим, что выпускники прошлых лет, желающие поступить по I, II, III и IV группе специальностей, должны участвовать в первом туре приемного экзамена. Если они не примут участие в этом экзамене, то не будут допущены ко второму туру приемного экзамена.

(Текст: Али Гасымов)

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