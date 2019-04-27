В Баку состоялась церемония награждения индивидуальных гимнасток по итогам многоборья на Кубке мира в Баку (ФОТО)

27 апреля 2019 20:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения индивидуальных гимнасток по итогам многоборья в рамках Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает Trend.

По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) лучший результат показала российская гимнастка Дина Аверина (85.600 балла). Второе место заняла - Арина Аверина (Россия, 79.850 балла), на третьем месте - Влада Николченко (Украина, 78.900 балла).

Медали победительницам вручили президент Европейского союза гимнастики (UEG) Фарид Гаибов, тренеры сборной Азербайджана по художественной гимнастике Евгения Жидкова и Нигяр Абдусалимова.

Также состоялось вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана AGF Trophy за самый высокий исполнительный балл. Награда была вручена российской гимнастке Дине Авериной. Гимнастку наградила главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

Кроме того, состоялось вручение кубка FIG по итогам трех лучших результатов, показанных на четырех этапах Кубка мира текущего года. Кубок достался Дине Авериной (Россия).
Кубок вручила президент технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике Наталья Кузьмина.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Джейхун Алекперов)

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