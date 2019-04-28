На гоночной трассе Гран при Формулы 1 SOCAR Азербайджан состоялся велопробег (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На гоночной трассе Гран при Формулы 1 SOCAR Азербайджан состоялся велопробег, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Велопробег, состоявшийся при участии клуба велосипедистов при академии имени Гейдара Алиева СГБ и при поддержке компании «Формула-1» и Автомобильной федерации Азербайджана, прошел до начала гонок основного этапа Гран при в Баку, в котором будут соревноваться всемирно известные пилоты.

В велопробеге приняли участие глава Службы государственной безопасности, Национальный герой Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, олимпийский чемпион по дзюдо Эльнур Мамедли, а также члены клуба велосипедистов при академии СГБ имени Гейдара Алиева.

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