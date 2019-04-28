Завтра в Азербайджане до 27 градусов тепла

28 апреля 2019 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местам будет слабый туман.

Днем северо-западный ветер сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-13, днем - 19-24 градусов тепла, в Баку ночью - 10-12, днем - 21-23 градусов тепла.

Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 45-55 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди. Вероятен град.

Температура ночью составит 7-12, днем - 22-27 градусов тепла, в горах ночью - 2-7, днем - 11-16 градусов тепла.

(Текст: Рауф Гулиев)

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