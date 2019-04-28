В рамках Гран при Формулы 1 SOCAR Азербайджан стартовала вторая гонка F2 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках Гран при Формулы 1 SOCAR Азербайджан стартовала вторая гонка в классе Формула 2 (F2), сообщает в воскресенье Trend.

В гонках F2 соревнуются десять команд, в каждой, из которых представлены два пилота.

Напомним, что победителем квалификации гонок F2 стал пилот команды "Carlin" Нобухари Мацушита. Второе и третье места разделили, соответственно, представитель команды "ART Grand Prix" Ник де Врис и "UNİ-Virtuosi" - Лука Гиотти.

Победителями первого дня гонок стал пилот команды "Campos Racing" Джек Айткен. Второе место занял пилот команды "ART Grand Prix" Ник Райс, третье - член "MP Motorsport" Джордан Кинг.

Гонки F2 проходят в рамках Гран при Формулы 1 SOCAR Азербайджан, которые Баку принимает уже в четвертый раз.

Предыдущие гонки Гран-при Азербайджана Формулы 1 и Формула 2 состоялись в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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