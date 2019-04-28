Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина наблюдает за соревнованиями Кубка мира в Баку

БАКУ /Trend/ - Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, призер Олимпийских игр-1996 в Атланте Яна Батыршина присутствует в качестве почетного гостя на финальных соревнованиях Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, сообщает Trend.

Напомним, что Яна Батыршина является послом Чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку 16-22 сентября.

В воскресенье в Национальной арене гимнастики проходят финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Сегодня будут разыграны шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). В этот день определятся победители по индивидуальным выступлениям в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также по групповым выступлениям в упражнениях с пятью мячами, тремя обручами и двумя парами булав.

В финальных соревнованиях Азербайджан представила Зохра Агамирова в упражнениях с обручем.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

(Автор: Джани Бабаева)

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