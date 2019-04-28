Первое место на Кубке мира в Баку в упражнениях с лентой заняла белорусская гимнастка

БАКУ/Trend/ - «Золото» Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с лентой завоевала Анастасия Салос (Беларусь, 20.650 балла), сообщает Trend.

Серебряная медаль у Арины Авериной (Россия, 20.600 балла), «бронза» у Дины Аверина (Россия, 20.250 балла).

В воскресенье в Национальной арене гимнастики стартовали финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Сегодня будут разыграны шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). В этот день определятся победители по индивидуальным выступлениям в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также по групповым выступлениям в упражнениях с пятью мячами, тремя обручами и двумя парами булав.

В финальных соревнованиях Азербайджан представила Зохра Агамирова в упражнениях с обручем.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

(Автор: Джани Бабаева.)

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