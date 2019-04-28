Золотую медаль Кубка мира в Баку в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав завоевала команда Болгарии

БАКУ/Trend/ - Первое место на Кубке мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав с результатом 25.550 балла заняла команда Болгарии, сообщает Trend.
Второе место заняла команда России (25.250 балла), третье – команда Украины (25.150 балла).
Напомним, что в воскресенье в Национальной арене гимнастики прошли финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.
Были разыграны шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям).
В Кубке мира, прошедшем 26-28 апреля, приняли участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрировали 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.
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