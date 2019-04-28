Золотую медаль Кубка мира в Баку в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав завоевала команда Болгарии

БАКУ/Trend/ - Первое место на Кубке мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав с результатом 25.550 балла заняла команда Болгарии, сообщает Trend.

Второе место заняла команда России (25.250 балла), третье – команда Украины (25.150 балла).

Напомним, что в воскресенье в Национальной арене гимнастики прошли финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Были разыграны шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям).