В Баку прошла церемония награждения команд в групповых упражнениях Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку прошла церемония награждения победителей соревнований Кубка мира по художественной гимнастике среди команд в групповых упражнениях, сообщает в воскресенье Trend.

Напомним, что в упражнениях с пятью мячами первое место заняла команда России (24.850 балла), второе место – команда Японии (24.450 балла), третье – команда Украины (24.350 балла).

Награды вручали генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, технический директор соревнований Наталья Буланова, тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Лала Магеррамова.

В групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав «золото» завоевала команда Болгарии (25.550 балла), серебряная медаль у сборной России (25.250 балла), «бронза» - у команды Украины (25.150 балла).

Награды вручили главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева, директор Национальной арены гимнастики Максуд Фарзуллаев, директор спортивного клуба "Оджаг Спорт" Сурхай Гараев.

Также были вручены кубки Международной федерации гимнастики (FIG) по итогам трех лучших результатов, показанных на четырех этапах Кубка мира текущего года.

В упражнениях с пятью мячами кубка была удостоена команда России, в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав - команда Болгарии. Награды вручил президент Европейского гимнастического союза (UEG) Фарид Гаибов.

Напомним, что в воскресенье в Национальной арене гимнастики прошли финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Были разыграны шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям).

В финальных соревнованиях Азербайджан представила Зохра Агамирова в упражнениях с обручем.

В Кубке мира, прошедшем 26-28 апреля, приняли участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрировали 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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