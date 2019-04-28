Валттери Боттас стал победителем Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ФОТО) (версия 2)

28 апреля 2019 19:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Определился победитель Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан, сообщает в воскресенье Trend.

Первое место занял пилот команды Mercedes Валттери Боттас, второе место занял товарищ Боттаса по команде Льюис Хэмилтон, третьим стал Себастьян Феттель (Ferrari).

В целом, в соревнованиях приняли участие 10 команд, которые были представлены двумя пилотами. Финишную линию после 51 круга прошли 16 пилотов.

Спортсмен Команда Результат Место на стартовом поле Очки
1 Валттери Боттас Mercedes AMG F1 1:31:52.942 Grid: 01 25
2 Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1 +1.524 Grid: 02 18
3 Себастьян Феттель Scuderia Ferrari +11.739 Grid: 03 15
4 Макс Ферстаппен Red Bull +17.493 Grid: 04 12
5 Шарль Леклер Scuderia Ferrari +1:09.107 Grid: 08 11
6 Серхио Перес Racing Point +1:16.416 Grid: 05 8
7 Карлос Сайнс-младший McLaren +1:23.826 Grid: 09 6
8 Ландо Норрис McLaren +1:40.268 Grid: 07 4
9 Лэнс Стролл Racing Point +1:43.816 Grid: 13 2
10 Кими Райкконен Alfa Romeo +1 круг Grid: 19 1
11 Александер Албон Scuderia Toro Rosso +1 круг Grid: 11
12 Антонио Джовинацци Alfa Romeo +1 круг Grid: 17
13 Кевин Магнуссен Haas +1 круг Grid: 12
14 Нико Хюлькенберг Renault Sport F1 +1 круг Grid: 15
15 Джордж Расселл Williams +2 круга Grid: 16
16 Роберт Кубица Williams +2 круга Grid: 18
17 Пьер Гасли Red Bull DNF (39-й круг) Grid: 20
18 Ромен Грожан Haas DNF (39-й круг) Grid: 14
19 Даниил Квят Scuderia Toro Rosso DNF (34-й круг) Grid: 06
20 Даниэль Риккардо Renault Sport F1 DNF (32-й круг) Grid: 10

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года. Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".

В 2016-м году в Баку пилот команды "Williams" установил скоростной рекорд Формулы 1 - 378 километров в час.

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