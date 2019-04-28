Валттери Боттас стал победителем Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Определился победитель Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан, сообщает в воскресенье Trend.
Первое место занял пилот команды Mercedes Валттери Боттас, второе место занял товарищ Боттаса по команде Льюис Хэмилтон, третьим стал Себастьян Феттель (Ferrari).
В целом, в соревнованиях приняли участие 10 команд, которые были представлены двумя пилотами. Финишную линию после 51 круга прошли 16 пилотов.
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Место на стартовом поле
|Очки
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes AMG F1
|1:31:52.942
|Grid: 01
|25
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|+1.524
|Grid: 02
|18
|3
|Себастьян Феттель
|Scuderia Ferrari
|+11.739
|Grid: 03
|15
|4
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|+17.493
|Grid: 04
|12
|5
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|+1:09.107
|Grid: 08
|11
|6
|Серхио Перес
|Racing Point
|+1:16.416
|Grid: 05
|8
|7
|Карлос Сайнс-младший
|McLaren
|+1:23.826
|Grid: 09
|6
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|+1:40.268
|Grid: 07
|4
|9
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|+1:43.816
|Grid: 13
|2
|10
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|+1 круг
|Grid: 19
|1
|11
|Александер Албон
|Scuderia Toro Rosso
|+1 круг
|Grid: 11
|12
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|+1 круг
|Grid: 17
|13
|Кевин Магнуссен
|Haas
|+1 круг
|Grid: 12
|14
|Нико Хюлькенберг
|Renault Sport F1
|+1 круг
|Grid: 15
|15
|Джордж Расселл
|Williams
|+2 круга
|Grid: 16
|16
|Роберт Кубица
|Williams
|+2 круга
|Grid: 18
|17
|Пьер Гасли
|Red Bull
|DNF (39-й круг)
|Grid: 20
|18
|Ромен Грожан
|Haas
|DNF (39-й круг)
|Grid: 14
|19
|Даниил Квят
|Scuderia Toro Rosso
|DNF (34-й круг)
|Grid: 06
|20
|Даниэль Риккардо
|Renault Sport F1
|DNF (32-й круг)
|Grid: 10
Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года. Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.
Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.
Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".
В 2016-м году в Баку пилот команды "Williams" установил скоростной рекорд Формулы 1 - 378 километров в час.
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