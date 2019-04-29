Любая сооружаемая в Ичеришехер конструкция должна быть не выше Крепостных стен - архитектор

БАКУ /Trend/ - Архитектурные работы, проводимые вокруг исторических памятников, должны вестись с высоким качеством, сказал в понедельник Trend д-р архитектуры, профессор Эльчин Алиев.

По его словам, перед историческими стенами может быть возведен какой-либо образец архитектуры, но это не должно мешать или наносить ущерба данному памятнику.

Алиев отметил, что строительство в городе образцов современной архитектуры - это хорошее явление, но они должны соответствовать стандартам.

Он добавил, что проблема, связанная с современными объектами общепита, строящимися на территории Ичеришехер, исходит от неинформированности. «В любом городе, где идут соответствующие работы, на строящемся объекте должно быть вывешено табло, где указываются название объекта, его автор, и можно увидеть, как он будет выглядеть по завершении строительства», - сказал он.

Архитектор отметил, что любая сооружаемая в Ичеришехер конструкция должна быть не выше Крепостных стен. Крепостные стены - самый важный символ Ичеришехер, и туристы хотят видеть именно эти древние стены. "Как мы знаем, в недавнем прошлом вход на станцию метро «Ичеришехер», построенный в советское время, был снесен, потому что он закрывал вид на стены Крепости», - сказал он.

Напомним, что 26 апреля Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с работой, проводимой в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер».

Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручения и рекомендации, связанные с осуществлением проводимых здесь работ на высоком уровне.

Первый вице-президент поручила проводить работы по установке конструкций в Ичеришехер в соответствии с принятым в 2009 году проектом

"При посещении Ичеришехер Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с работами, проводимыми на улице Малая Крепостная по установке конструкций объектов общепита, встретилась с предпринимателями, работающими в данных объектах, а также с жильцами Ичеришехер. Внимательно выслушав всю информацию, Мехрибан Алиева поручила осуществлять серьезный контроль за процессом установки конструкций на данной территории в соответствии с принятым в 2009 году "Мастер Планом" и утвержденным проектом с условием соблюдения того, что они должны быть одноэтажными. Управление обеспечит выполнение данных поручений", - отмечается в сделанном ранее заявлении Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Кямаля Сеидова)

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