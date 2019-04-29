Любая сооружаемая в Ичеришехер конструкция должна быть не выше Крепостных стен - архитектор

29 апреля 2019 10:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Архитектурные работы, проводимые вокруг исторических памятников, должны вестись с высоким качеством, сказал в понедельник Trend д-р архитектуры, профессор Эльчин Алиев.

По его словам, перед историческими стенами может быть возведен какой-либо образец архитектуры, но это не должно мешать или наносить ущерба данному памятнику.

Алиев отметил, что строительство в городе образцов современной архитектуры - это хорошее явление, но они должны соответствовать стандартам.

Он добавил, что проблема, связанная с современными объектами общепита, строящимися на территории Ичеришехер, исходит от неинформированности. «В любом городе, где идут соответствующие работы, на строящемся объекте должно быть вывешено табло, где указываются название объекта, его автор, и можно увидеть, как он будет выглядеть по завершении строительства», - сказал он.

Архитектор отметил, что любая сооружаемая в Ичеришехер конструкция должна быть не выше Крепостных стен. Крепостные стены - самый важный символ Ичеришехер, и туристы хотят видеть именно эти древние стены. "Как мы знаем, в недавнем прошлом вход на станцию метро «Ичеришехер», построенный в советское время, был снесен, потому что он закрывал вид на стены Крепости», - сказал он.

Напомним, что 26 апреля Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с работой, проводимой в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер».

Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручения и рекомендации, связанные с осуществлением проводимых здесь работ на высоком уровне.

Первый вице-президент поручила проводить работы по установке конструкций в Ичеришехер в соответствии с принятым в 2009 году проектом

"При посещении Ичеришехер Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с работами, проводимыми на улице Малая Крепостная по установке конструкций объектов общепита, встретилась с предпринимателями, работающими в данных объектах, а также с жильцами Ичеришехер. Внимательно выслушав всю информацию, Мехрибан Алиева поручила осуществлять серьезный контроль за процессом установки конструкций на данной территории в соответствии с принятым в 2009 году "Мастер Планом" и утвержденным проектом с условием соблюдения того, что они должны быть одноэтажными. Управление обеспечит выполнение данных поручений", - отмечается в сделанном ранее заявлении Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку продолжается фестиваль по случаю праздника Новруз (ФОТО)
Общество 23 марта 11:25
Такие ужасы Баку еще не видел! Орудия пыток – слабонервным не смотреть! (ФОТО)
Социум 22 февраля 20:47
В «Ичери Шехер» в Баку создан Центр традиционного искусства и Музейный центр
Общество 25 декабря 2018 11:31
Увеличено число сотрудников Управления историко-архитектурного заповедника «Ичери Шехер"
Общество 25 декабря 2018 11:03
В Ичеришехер продолжается реконструкция средневековой бани (ФОТО)
Общество 17 декабря 2018 17:59
В Баку будет восстановлен Дворец бакинских ханов
Общество 31 августа 2018 20:33
Лента новостей
Глава Еврокомиссии не видит угрозы выхода Польши из ЕС
В мире 11:36
ЕС помогает Азербайджану повысить прозрачность в финансовой сфере
Бизнес 11:29
Более 40% депутатов в парламенте Финляндии избраны впервые
В мире 11:27
Прогноз: цены на Brent будут быстро падать
Финансы 11:26
Мальчику, покусанному собакой в Баку, сняли швы, вакцинация продолжается - врач (ФОТО)
Общество 11:23
В январе–феврале 2019 года Казахстан и Узбекистан увеличили товарооборот почти на 17%
Бизнес 11:14
John Deere нацелен на расширение ассортимента поставляемой в Туркменистан агротехники
Бизнес 11:13
Эксперт: Азербайджан сможет выйти на мировой рынок с новыми продуктами (ВИДЕО)
Бизнес 11:13
Казахстан опубликовал данные по прямым иностранным инвестициям в горнодобывающую промышленность
Бизнес 11:01