Четыре ведущие клиники Баку осуществляют прием граждан

29 апреля 2019 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня уполномоченные представители Минздрава начинают прием граждан в первом Клиническом медцентре, третьей городской Клинической больнице, Республиканской клинической больнице имени академика Миргасымова и Национальном центре офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

Во время приема представители Минздрава выслушают граждан, и на месте решат их проблемы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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