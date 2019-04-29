Четыре ведущие клиники Баку осуществляют прием граждан

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня уполномоченные представители Минздрава начинают прием граждан в первом Клиническом медцентре, третьей городской Клинической больнице, Республиканской клинической больнице имени академика Миргасымова и Национальном центре офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

Во время приема представители Минздрава выслушают граждан, и на месте решат их проблемы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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