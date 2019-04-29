В первые классы учебных заведений Баку зарегистрировались свыше 38 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - Для приема в первый класс школ Баку по состоянию на 10:00 29 апреля 2019 года размещено 38 443 электронных запросов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление образования по городу Баку.

Из них 35 145 выбрали общеобразовательные школы, 3 298 – лицеи и гимназии.

Этот показатель близок к 80 процентам прогноза приема в первый класс в общеобразовательные школы Баку.

В 2018-2019 учебном году прием детей, обучающихся в дошкольных группах, стал осуществляться посредством автоматического электронного запроса.

В 2019-2020 учебном году регистрация в первый класс детей, нуждающихся в особой заботе, также проводится в электронном порядке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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