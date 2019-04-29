Мальчику, покусанному собакой в Баку, сняли швы, вакцинация продолжается - врач (ФОТО)

29 апреля 2019 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состояние Гусейна Мамишева, покусанного собакой, нормальное, раны зажили, швы сняты, сказал в понедельник Trend лечащий врач ребенка, ассистент челюстно-лицевой кафедры Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медуниверситета Мохаббат Джафаров, работающий в отделении челюстно-лицевой хирургии Клинического медцентра.

По словам врача, лечение закончено, однако родители из осторожности не торопятся забрать ребенка из клиники. «В настоящее время никаких признаков бешенства нет. Проводится своевременная вакцинация. Если бы обнаружились признаки бешенства, то ребенок был бы переведен в инфекционное отделение. Его необходимо забрать домой, но родители колеблются, потому что дома другие дети. Сейчас никакое лечение не проводится, только через каждые три дня проводится вакцинация», - отметил Джафаров.

Напомним, что 16 апреля четырехлетний Гусейн Мамишев, играя во дворе своего дома в поселке Сулутепе, подвергся нападению бродячей собаки, которая сильно покусала его в область щеки. После укуса собака умерла, поскольку была бешеной.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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