В выпускных экзаменах 9-классников в Азербайджане участвовали свыше 115 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - В выпускных экзаменах, проведенных 3, 10, 17 и 31 марта 2019 года в Азербайджане, приняли участие свыше 115 тысяч учащихся.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в понедельник Trend.

Аббасзаде добавила, что на экзаменах учащимся было представлено 45 закрытых и открытых заданий, 26 из которых открытого типа, то есть, задания, на которые необходимо ответить письменно.

В первом туре экзамена учащиеся могут набрать максимум 30 баллов по каждому из предметов, во втором – 70 баллов. Во втором туре представлены только задания закрытого типа. Таким образом, из 135 заданий по обоим турам 109 - это задания закрытого типа, и ответив на часть из них, учащиеся могут поступить в колледжи.

Напомним, что 3, 10 и 17 марта были проведены выпускные экзамены для выпускников этого года, а 31 марта – для выпускников прошлых лет, желающих поступить в колледжи на базе общего (9 лет) среднего образования, и для выпускников, не сумевших получить документ об образовании, и сдающих экзамен экстерном.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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