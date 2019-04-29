Управление мусульман Кавказа издало фетву о начале месяца Рамазан

29 апреля 2019 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Управление мусульман Кавказа (УМК) издало фетву о начале священного месяца Рамазан, сообщает в понедельник Trend.

Согласно фетве, по подсчетам Шамахинской астрофизической обсерватории (ШАО) Академии наук Азербайджана (НАНА), первый день священного месяца Рамазан придется на 6 мая.

Как сообщили ранее в Госкомитете по работе с религиозными структурами, в соответствии с календарем УМК, ночи Лейлят аль-Гадр придутся на 18, 20, 22 и 26 дни месяца Рамазан, то есть на 23, 25, 27 и 31 мая.

Согласно распоряжению Кабинета министров "О праздниках Новруз, Рамазан, Гурбан в 2019 году", праздник Рамазан будет отмечаться в Азербайджане 5-6 июня.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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