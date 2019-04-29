В азербайджанских школах и вузах начнут преподавать религию? (Эксклюзив) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Начиная со следующего учебного года, учащиеся 4-8 классов будут обучаться по новому учебнику "Знание жизни", где будут более широко представлены знания в области религии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал глава сектора по связям с общественностью министерства образования Джесарет Валехов.

Он отметил, что вопрос изучения религии в средних школах в качестве отдельного предмета на повестке не стоит.

По словам Валехова, для учащихся 4-8 классов подготавливаются новые, усовершенствованные издания учебников и по другим предметам. В настоящее время в связи с этим ведутся общественные дискуссии.

Представитель министерства сообщил, что новые учебники планируется предоставить в распоряжение учащихся, начиная с сентября.

Что касается высших учебных заведений, Валехов сказал, что, в соответствии с приказом министра образования Джейхуна Байрамова "Об изменениях в образовательных программах специальностей на ступени бакалавриата”, начиная с учебного года 2019-2020, будет обеспечено включение темы "История религий" в программу предмета "Введение в мультикультурализм" на ступени бакалавриата.

В высших учебных заведениях же, в которых осуществляется обучение по таким специальностям, как "Религиоведение" и "Исламоведение", "История религий" преподается, как отдельный предмет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов)

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