Фонд Гейдара Алиева организует концерты в регионах страны

29 апреля 2019 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По случаю дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летия Фонда Гейдара Алиева в ряде регионов будут организованы концерты, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Фонд.

Старт мероприятиям будет дан второго мая в Агдамском районе.

В концертной программе в исполнении известных деятелей искусств будут представлены образцы национальной музыки и мугама.

Третьего мая концерт пройдет в Шеки, четвертого мая - в Гяндже, пятого мая – в Хачмазе, шестого мая – в Шамахы, седьмого мая – в Лянкяране и Нахчыване.

На концертах будут представлены образцы мугама, фольклорной, ашугской, эстрадной и поп-музыки, различные танцы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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