С завтрашнего дня все автобусы Баку будут работать по прежним маршрутам

30 апреля 2019 11:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 1 мая автобусы №№ 1, 2, 4, 5, 6, 18, 31, 37, 46, 53, 61, 65, 77, 88, 125, 205, H1 будут работать по прежнему маршруту, что и до проведения Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В то же время будет отменен автобусный маршрут 5A, и пассажиров будет обслуживать автобусный маршрут № 125 от Локбатанского круга до 28 Мая.

Напомним, что с 22 апреля в Баку была изменена схема движения автобусов 17 маршрутов.

Изменения были введены в связи с соревнованиями Формулы 1, состоявшимися в Баку 26-28 апреля текущего года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку создан штаб для устранения заторов на дорогах
Общество 26 апреля 19:05
В Азербайджане утверждены форма и Порядок выдачи талонов индивидуального паркования
Общество 24 апреля 10:55
В Баку открылся новый автобусный маршрут
Общество 23 апреля 16:43
В Баку изменится схема движения 17 автобусных маршрутов (ФОТО)
Общество 17 апреля 13:54
На двух дорожных развязках в Баку меняются направления движения (ФОТО)
Общество 16 апреля 09:18
На перекрестках Баку продолжается нанесение «желтой» сетки (ФОТО)
Общество 12 апреля 11:08
Лента новостей
Медики из США создали первый тест на синдром хронической усталости
В мире 12:19
Объявлена официальная дата начала строительства IGB
Энергетика 12:13
Туркменистан объявил тендер по налаживанию производства нетканых материалов
Тендеры 12:10
Нефтяной госконцерн Туркменистана закупит спецавтотехнику
Энергетика 12:04
Казахстанский тенге укрепляется по отношению к доллару
Финансы 12:04
Индийская армия сообщила об обнаружении в Гималаях следов снежного человека
В мире 12:01
В мае в Баку будет до 32 градусов тепла
Общество 12:00
S&P повысил рейтинги узбекского банка
Финансы 11:54
Новшества в связи с Агсуинским перевалом (Эксклюзив)
Общество 11:52