В Азербайджане объявлены результаты выпускных экзаменов 9-классников

30 апреля 2019 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты первого тура выпускного экзамена для 9-классников общеобразовательных школ страны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Были объявлены результаты первого тура выпускного экзамена по городу Мингячевир, Агджабединскому, Агдашскому, Агстафинскому, Балакенскому, Бейлаганскому, Джалилабадскому, Физулинскому, Гедабейскому, Гекчайскому, Гаджигабульскому, Исмаиллинскому, Лерикскому, Масаллинскому, Нефтчалинскому, Гахскому, Газахскому, Гобустанскому, Губинскому, Гусарскому, Сальянскому, Сиязаньскому, Шамкирскому, Товузскому, Уджарскому, Хызинскому, Ярдымлинскому, Загатальскому районами, а также школам-интернатам, школам с обучением на английском языке, школам исправительных учреждений в Баку и школам на о. Чилов.

Принявшие в экзамене участие 32 966 учащихся могут ознакомиться с результатами экзамена, графическим изображением вопросника, правильными ответами и критериями оценки открытых заданий на сайте ГЭЦ

https://www.e-gov.az/az/services/read/2641/0??tqdk_xdm=19, введя номер работы и номер документа, подтверждающего личность.

Результаты экзамена, проведенного 3 марта, были размещены на сайте ГЭЦ 18 апреля.

Результаты экзамена, проведенного 10 марта, были размещены на сайте ГЭЦ 23 апреля.

Также результаты экзамена можно узнать, отправив номер работы на 7727 с номеров всех мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).

Для рассмотрения обращений, связанных с результатами экзамена, в здании ГЭЦ (ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28) 6-7 мая с 10:00 до 17:00 будет работать Апелляционная комиссия. Для обращения в Комиссию в ГЭЦ и его региональные филиалы с 1 по 3 мая необходимо представить удостоверение личности, заполнить заявление и пройти регистрацию. Не прошедшие регистрацию в указанный срок не смогут потом обратиться в Комиссию.

Результаты экзаменов, проведенных 31 марта, будут объявлены в ближайшие дни.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ГЭЦ Азербайджана аннулирует результаты абитуриентов, нарушающих правила приемных экзаменов
Общество 29 апреля 13:08
ГЭЦ Азербайджана о сроках объявления итогов выпускных экзаменов среди 9-классников
Общество 29 апреля 12:43
В выпускных экзаменах 9-классников в Азербайджане участвовали свыше 115 тысяч человек
Общество 29 апреля 12:16
Сегодня в Азербайджане проводится приемный экзамен
Общество 28 апреля 08:36
С выпускных экзаменов в Азербайджане удалены свыше 30 абитуриентов – экзаменационный центр
Общество 27 апреля 11:47
Экзаменационный центр Азербайджана обратился к выпускникам прошлых лет (Эксклюзив)
Общество 24 апреля 17:55
Лента новостей
Ограничивается движение автотранспорта в одном из бакинских поселков
Общество 13:53
Казахстан планирует наладить поставку игрушек в Азербайджан и Кыргызстан
Бизнес 13:51
Чемпион UFC Нурмагомедов проведет поединок с Порье 7 сентября в Абу-Даби
В мире 13:48
В Турции растет число зарегистрированных строительных и IT-компаний
Бизнес 13:45
ЕБРР утвердил новую стратегию по Азербайджану
Бизнес 13:44
Талех Кязымов назван "Лучшим руководителем года в странах Центральной и Восточной Европы, а также СНГ"
Финансы 13:44
Petkim увеличит свой уставный капитал на 28%
Энергетика 13:39
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
В мире 13:37
В первом квартале в Bank Respublika по всем показателям наблюдается рост
Финансы 13:34